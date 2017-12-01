Чтение вслух улучшает память, заявляют ученые

Канадские психологи обнаружили, что чтение текстов вслух действительно помогает человеку лучше запоминать его содержимое и быстрее вспоминать его через несколько дней или недель, говорится в статье, опубликованной в журнале Memory, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Наше исследование показывает, что наша память и способность учиться действительно улучшаются в тех случаях, когда человек активно занимается тем, что он хочет выучить. Когда мы произносим слово или сопровождаем его каким-то действием, то оно становится более "заметным" для нас и поэтому более запоминающимся", — рассказывает Колин Маклауд (Colin McLeod) из университета Ватерлоо (Канада).

Все школьники и студенты хорошо знают, что чтение стихов, текстов или глав из учебников вслух помогает лучше запоминать их и лучше справляться с вопросами учителей и экзаменаторов на следующий день. Многие психологи и нейрофизиологи достаточно давно интересуются этим эффектом, и пытаются понять, существует ли он и как он работает.

Маклауд и его коллеги доказали, что эта особенность памяти человека действительно существует, собрав группу из 95 добровольцев и проследив за тем, как различные методики запоминания и восприятия информации влияли на работу их памяти.

По мнению Маклауда, память в данном случае улучшается по одной простой причине – человек хорошо помнит звуки своего собственного голоса и начинает ассоциировать запоминаемую информацию со своей собственной персоной.