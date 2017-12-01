Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Президенту Румынии Клаусу Вернеру Йоханнису
Президент Армении Серж Саргсян сегодня направил поздравительное послание Президенту Румынии Клаусу Вернеру Йоханнису по случаю Дня объединения страны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
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