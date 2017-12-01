За короткое время в Союзе кинематографистов Армении произошли положительные изменения

Благодаря усилиям председателя Союза кинематографистов Армении Арутюна Хачатряна, начал активно действовать Малый зал Союза, в Большом зале начались ремонтные работы. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель Союза кинематографистов Армении Арутюн Хачатрян, подводя итоги своего короткого пребывания на этом посту.

Председатель Союза кинематографистов Армении Арутюн Хачатрян после 39 дней пребывания на этом посту сегодня на встрече с журналистами представил выполненную за этот период работу, а также поделился планами на будущее.

«Разработан новый устав Союза кинематографистов Армении, который отвечает требованиям, указанным как в законе РА “Об общественных организациях”, так и современным требованиям общества. Вместе с принятием нового устава перед Союзом кинематографистов поставлены новые цели и задачи», – отметил он.

А. Хачатрян подчеркнул, что на данный момент их главной целью является ремонт Большого зала, для чего Союзу требуются спонсоры. «Ремонт Большого зала уже частично начат. На данный момент ремонт также проводится в смежных помещениях. В случае получения достаточных финансовых средств мы сможем уже начать кинопоказы в данном зале», – отметил он.

А. Хачатрян сообщил, что также проводятся работы по созданию киномузея.

Что касается проекта закона РА «О кинематографе», председатель Союза сообщил, что предложения сформированной комиссии по данному вопросу уже представлены в министерство культуры Армении.