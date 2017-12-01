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СМИ: блок ХДС/ХСС и социал-демократы договорились о переговорах о коалиции


Партийный альянс ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером Германии Ангелой Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) договорились начать переговоры о формировании так называемой "большой коалиции", как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу таблоид Bild.

В четверг вечером президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел встречу с лидерами партий – Ангелой Меркель, Хорстом Зеехофером и Мартином Шульцем.

По данным издания, политики обсудили все возможные варианты формирования правительства – "большую коалицию", правительство меньшинства, новые выборы, но в итоге договорились начать переговоры о вступлении в "большую коалицию". Правление социал-демократов в понедельник примет решение о выдаче мандата на начало переговоров.

Официальных заявлений пока не было.

 

 



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