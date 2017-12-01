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Порошенко пообещал референдум о вступлении в НАТО


Президент Украины Петр Порошенко пообещал вскоре провести референдумы о вступлении страны в НАТО и Евросоюз, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он заявил, что для Украины "худшее прошло".

"Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, и даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО и членстве в Европейском союзе", — сказал он, поздравив граждан с 26-годовщиной референдума о независимости Украины.

 

 

 



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