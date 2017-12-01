Российские олигархи стали богаче на $21,6 миллиарда с начала года

Совокупное состояние 25 российских миллиардеров за 11 месяцев 2017 года выросло на 21,6 миллиарда долларов, следует из Bloomberg Billionaires Index (BBI), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Самым богатым человеком в России остается основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов — его состояние выросло на 2,32 миллиарда долларов и сейчас оценивается в 19,2 миллиарда. Второе место занимает президент "Норильского никеля" Владимир Потанин — за год он разбогател на 1,32 миллиарда, до 17,9 миллиарда долларов. Следом идет глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, чей капитал с января вырос на 3,33 миллиарда, до 16,4 миллиарда долларов.

А вот глава "Новатэка" Леонид Михельсон с начала года стал беднее на 1,19 миллиарда. Но это не помешало ему занять четвертое место с капиталом в 16,1 миллиарда долларов. Председатель совета директоров и основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг увеличил свое состояние на 1,6 миллиарда и оказался на пятой строчке с 15,8 миллиарда долларов.

Акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман стал богаче на 1,04 миллиарда (его состояние оценивается в 14,3 миллиарда долларов), а основатель USM Holdings Алишер Усманов — на 1,25 миллиарда (14,2 миллиарда долларов).

В десятку также вошли основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко, разбогатевший на 2,09 миллиарда, Роман Абрамович, прибавивший к своему состоянию 1,79 миллиарда, и глава "Лукойла" Вагит Алекперов, чей капитал увеличился на 244 миллиона долларов.