Израильский композитор Рон Минис, сын выходцев из России, показал, как "превратить" фортепиано в гитару и сыграть на нем гитарное соло из песни Hotel California, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Видеоролик, собравший за два дня более 138 тысяч просмотров, он назвал "Когда хочешь играть гитарные соло, как у Eagles, но русские родители заставили тебя учиться играть на фортепиано".

Эффекта, благодаря которому молоточковый клавишный инструмент звучит точь в точь как гитара, Минису удалось добиться с помощью оборудования для усиления и обработки звука и специальных плагинов.

Пользователи YouTube по достоинству оценили игру музыканта, а также его собаку, которую он успевал гладить, пока играл.