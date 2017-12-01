Подписано соглашение о предоставлении гранта в рамках программы по управлению твердыми бытовыми отходами Еревана

В министерстве финансов Армении между Республикой Армения и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в рамках программы «Твердые отходы Еревана» 1-го декабря было подписано Соглашение о предоставлении гранта в размере 2 млн евро из средств Регионального фонда Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии (E5P). Соглашение было подписано между Министром финансов РА Варданом Арамяном и вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилем Гудаком.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, на церемонии подписания присутствовали также мэр Еревана Тарон Маргарян и директор Фонда E5P в ЕБРР Эва Маник.

Программа будет способствовать совершенствованию системы управления твердыми бытовыми отходами в Ереване посредством трех компонентов. Первым компонентом является строительство первых двух зон новой санитарной мусорной свалки и вспомогательной инфраструктуры. Новая свалка, которая будет расположена недалеко от мусорной свалки в Нубарашене и в 12 км от центра Еревана, уменьшит неблагоприятное воздействие действующей мусорной свалки на окружающую среду, общественное здоровье и климат.

Второй компонент программы охватывает закрытие действующей свалки и проведение восстановительных работ после сдачи в эксплуатацию новой мусорной свалки.

Третий компонент программы будет способствовать подготовке и внедрению таких систем и объектов, которые увеличат объемы переработки за счет продления срока службы новой мусорной свалки.

Предполагается, что грантовые средства в рамках Соглашения будут направлены на финансирование второго компонента программы.

Программа финансируется следующим образом: кредит в размере 8 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ); кредит на сумму 8 млн евро – от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР); грант в размере 8 млн евро – от Европейского Союза посредством Инвестиционного фонда соседства; грант на сумму 2 млн евро предоставит Фонд E5P.