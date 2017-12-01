Бако Саакян провел совещание, посвященное вопросам осуществления реформ органов местного самоуправления

1 декабря Президент Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное вопросам осуществления реформ органов местного самоуправления, предусмотренных Конституцией. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Глава государства дал поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов.Бако Саакян подчеркнул, что эффективно действующие муниципальные органы являются важнейшими составляющими демократической системы, что требует высокого уровня ответственности и проведения координированной работы по становлению и развитию института местного самоуправления.