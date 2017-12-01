Президент Армении Серж Саргсян назначил новых судей в Шираке, Лори и Котайке

Президент Армении Серж Саргсян подписал указ, которым назначил новых судей в Шираке, Лори и Котайке. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Ваге Минасян был назначен судьей суда первой инстанции Ширака, Альфред Варданян был назначен судьей суда первой инстанции Лори, Гор Шахбазян был назначен судьей суда первой инстанции Котайка.