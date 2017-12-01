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Удалить из эфира продажных журналистов: Союз армян России осудил антиармянскую волну в российских СМИ


Союз армян России выступил с заявлением, в котором  осудил антиармянскую волну в некоторых российских СМИ и со стороны некоторых политических деятелей.

Как передает «Арменпресс», Союз армян России  констатирует, что в определенных кругах заключенное с ЕС соглашение представляют как изменение политического курса Армении.

Союз армян России подчеркивает, что трудно ;понять, что здесь преобладает -  безграмотность или же стремление послужить тем внешним силам, которые пожелали бы не только создать напряженность в армянсо-российских отношениях, но и среди союзников по ОДКБ и ЕАЭС.

«Если бы эти горе-эксперты не поленились и прочли бы текст соглашения, то им стало бы ясно, что соглашение подписано с учетом всех обязательств Армении по отношению к своим союзникам, омо не предполагает единого экономического пространства Армении с ЕС и не представляет никакой угрозы для интересов стран ЕАЭС»,- сказано в заявлении.

Союз армян России подчеркивает, что безответственные журналисты и политические деятели своими действиями подняли волну недовольства как в Армении, так и в армянской общине РФ.

«Мы обращаемся к структурам, наделенным властью, которые, возможно, будут иметь некоторое влияние на указанные СМИ, требуя удалить из эфира продажных журналистов, политических деятелей и горе-экспертов, чья позиция не находит отклик в российском обществе.

 В первую очередь, они наносят вред своим же СМИ, в которых тиражируются невежество и осознанная дезинформация, что возбуждает разногласия среди наших братскихх народов и стран»,- сказано в заключении.

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