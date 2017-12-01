THP: в США снимут сериал о Рональде Рейгане

В США снимут сериал, посвященный 40-му президенту страны Рональду Рейгану. Исполнительным продюсером картины станет его дочь Пэтти Дэвис. Сериал станет первым проектом о Рейгане, над которым будет работать член его семьи, как передает Арменпресс, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценаристом картины выбран Дэвид Рэмбо, ранее написавший пьесу о бывшем президенте "Спасатель". На данный момент проект еще не имеет названия, однако уже известно, что зрителям расскажут о работе Рейгана актером и спасателем, о его политической карьере, а также о личной жизни.

Над проектом будет работать USA Network. Также планируется создать серию сценариев о бывших президентах США The Commanders.

Рональд Рейган был президентом с 1981 по 1989 год. Перед тем, как занять этот пост, он строил карьеру в Голливуде.