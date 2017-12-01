В Индии не менее восьми человек погибли и 86 пропали без вести из-за шторма

Не менее 8 человек погибли и 86 пропали без вести в южных штатах Индии в результате штормового циклона, получившего название "Окхи", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, шторм начался в четверг в южных штатах страны — Керала и Тамилнад. На данный момент не менее 845 человек были эвакуированы из низко расположенных районов города Каньякумари (штат Тамилнад). Начались поисковые операции 86 рыбаков, которые вышли в море на 50 лодках.

Метеорологическая служба Индии заявила, что скорость ветра достигает 65-75 километров в час на юге штата Тамилнад и 50-60 километров в час на севере. Школы были закрыты в четырех городах южных штатов, людям рекомендуют не покидать дома без необходимости. Из-за циклона некоторые районы остались без электричества. В результате шторма были вырваны с корнем более 500 деревьев, сообщило агентство по борьбе со стихийными бедствиями штата Тамилнад.

Ожидается, что шторм продолжится в течение суток в южных штатах Индии, а также на Андаманских и Никобарских островах и союзной островной территории Индии Лакшадвип.