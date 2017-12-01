США повторно отказались признать Китай рыночной экономикой

Администрация президента США Дональда Трампа официально отклонила запрос Китая о признании его рыночной экономикой согласно правилам международной торговли, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В середине ноября США направили свое решение в штаб-квартиру Всемирной торговой организации в Женеве, в четверг оно было обнародовано.

Как пишет The Wall Street Journal, данный шаг Белого дома может усилить напряженность в американо-китайских отношениях и будет иметь далеко идущие последствия для Китая. Торговые партнеры страны, которая не считается рыночной экономикой, обладают более широкими правами устанавливать высокие пошлины на импорт из такой страны, поскольку считается, что вмешательство государства в экономику создает несправедливые преимущества для производителей.

По оценкам экономистов, отказ ЕС и США признавать Китай рыночной экономикой стоил китайским компаниям миллиардов долларов экспортной выручки, поскольку в ряде случаев импортные пошлины для товаров из КНР превышают 100%.