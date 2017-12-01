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Почти 300 тысяч жителей Польши остались без электричества после снегопада


Почти 300 тысяч человек остались без электричества в Польше в результате сильного снегопада, сообщил в пятницу директор правительственного центра безопасности Марек Кубяк.

В минувшие сутки в Польше прошел первый в этом сезоне крупный снегопад. В частности, в Варшаве снег непрерывно шел около 24 часов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил Кубяк в своем аккаунте в Twitter, в результате интенсивных снегопадов в стране без электричества остались порядка 292 тысяч человек: более 132 тысяч в Мазовецком воеводстве, более 73 тысяч — в Лодзинском, порядка 42 тысяч — в Подляском, еще 26,7 тысячи — в Варминьско-Мазурском. Кроме того, непогода нарушила энергоснабжение в Силезском и Свентокшиском воеводствах.

По прогнозам метеорологов, в пятницу в Польше местами продолжится снег и снег с дождем.

 

 



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