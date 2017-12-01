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В Иране в результате землетрясения пострадали более 50 человек


По меньшей мере 51 человек пострадал в результате землетрясения на юго-востоке Ирана, как сообщает Арменпресс, об этом передает агентство Mehr со ссылкой на медиков.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в провинции Керман в пятницу утром произошло землетрясение магнитудой 5,9. Толчки были зафиксированы в 65 километрах к северо-востоку от одноименного административного центра провинции.

По данным агентства, после землетрясения были зафиксированы более 40 афтершоков.

В середине ноября в провинции Керманшах на западе Ирана произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2, в результате которого погибли более 500 человек. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.

 

 



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