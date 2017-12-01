Сопредседательство Минской группы ОБСЕ является единственным форматом, имеющим мандат на урегулирование карабахского конфликта: заявление ОДКБ

На состоявшейся 30 ноября на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске было принято заявление «О поддержке посреднических усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию».

Как передает «Арменпресс», в Минске накануне прошла сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Наряду с двумя десятками вопросов, обсужденными в рамках сессии, приняты также политические заявления, в том числе представленное по инициативе Армении заявление «О поддержке посреднических усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию», в котором президенты стран-членов ОДКБ ещё раз подтвердили свою поддержку деятельности сопредседателей МГ, а также известным трём принципам урегулирования конфликта: права народов на самоопределение, неприменения силы и угрозы силой, территориальной целостности.

«Мы выступаем в пользу соглашений, принятых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве в 2016-2017 годах, по повофу урегулирования карабахского конфликта при условии сохранения режима прекращения огня, сниженяя напряжения на линии соприкосновения, активизации переговорного процесса, а также недопущения эскалации», - сказано в заявлении.

Заявление подтверждает основные принципы урегулирования конфликта, а также исключительный статус сопредседателей Минской группы ОБСЕ с точки зрения урегулирования карабахского конфликта.

В тексте заявления говорится:

«Мы, главы государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, в год 25-летия принятия Советом министров иностранных дел Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе решения, положившего начало Минскому процессу по урегулированию нагорно­-карабахского конфликта, заявляем о нашей поддержке усилиям стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Сопредседательство Минской группы ОБСЕ в лице Российской Федерации, Французской Республики и Соединенных Штатов Америки является единственной имеющей соответствующий мандат международного сообщества структурой, миссия которой заключается в оказании содействия сторонам в достижении урегулирования нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами.

Благодаря усилиям трех стран – сопредседателей выработана целостность принципов и элементов как основы для разрешения проблемы, которые отражены в совместных заявлениях президентов Российской Федерации, Французской Республики и Соединенных Штатов Америки по нагорно-карабахскому конфликту.

Подтверждая необходимость исключительно мирного решения нагорно-карабахской проблемы, выражаем поддержку усилиям стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН, а также Хельсинкского Заключительного акта, в частности касающихся неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение.

Выступаем за реализацию договоренностей, достигнутых на состоявшихся в 2016–2017 годах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве саммитах по нагорно-карабахской проблеме, направленных на недопущение эскалации ситуациисоблюдение прекращения огня, принятие дополнительных мер по снижению напряженности в зоне конфликта и интенсификацию переговорного процесса».