Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца

Раннее облысение и ранняя седина у мужчин моложе 40 лет могут свидетельствовать о предрасположенности к сердечным заболеваниям. Как показывают только что опубликованные данные, это более точный признак надвигающихся проблем с сердечно-сосудистой системой, чем ожирение, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Ученые обследовали более 2000 молодых мужчин, живущих в Индии. У 790 из них была диагностирована коронарная недостаточность, остальные 1270 были здоровы и вошли в контрольную группу для проведения исследования.

Ученые обнаружили, что те, у кого наблюдались заболевания сердечно-сосудистой системы, начали рано терять волосы или довольно рано поседели. Связь между наличием болезней сердечно-сосудистой системы и лишним весом оказалось значительно менее выраженной.

Результаты исследования Европейского общества кардиологов будут представлены на ежегодной конференции кардиологов в Индии, которая состоится в Калькутте.