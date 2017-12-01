В Сирии пострадали шесть объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Все шесть объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, находящиеся на территории Сирии, серьезно пострадали в результате боевых действий и от рук террористов, а древний город Алеппо "разрушен до основания". Об этом сообщила в четверг генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Одре Азуле на заседании Совета Безопасности (СБ), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Все шесть объектов всемирного наследия в Сирии серьезно пострадали, включая Пальмиру, а легендарный город Алеппо - один из старейших городов мира - разрушен до основания", - сказала Азуле. В список всемирного наследия ЮНЕСКО включены шесть объектов на территории Сирии: исторический центр Дамаска, старый город в Басре, археологические памятники Пальмиры, старый город в Алеппо, замки Крак де Шевалье и Калъат-Салах-ад-Дин (крепость Саладина), а также руины Северной Сирии, насчитывающие около 40 поселений, датируемых I-VII веками.

По словам Одре Азуле, перечень ЮНЕСКО насчитывает 82 памятников архитектуры и культуры на территории арабских стран, из которых 17 включены в "список объектов всемирного наследия, находящегося под угрозой из-за вооруженных конфликтов". Она также отметила, что в Ираке за время конфликта были повреждены более 100 ценнейших с точки зрения культуры и истории памятников.