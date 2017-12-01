СМИ: девять студентов погибли при нападении боевиков на университет в Пакистане

По меньшей мере девять студентов погибли и еще 37 человек пострадали в результате нападения террористов на общежитие сельскохозяйственного университета в пакистанском городе Пешавар в провинции Хайбер-Пахтунхва в пятницу. Как передает Арменпресс,об этом сообщила газета Doon.

Ранее сообщалось, что в результате атаки пострадали 16 человек, включая студентов, военнослужащих пограничного корпуса, сотрудника полиции, охранника и журналиста.

По данным издания, нападение совершили четыре террориста, они были ликвидированы в результате спецоперации.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-талибан Пакистан". Пакистанские талибы действуют отдельно от одноименного афганского движения, но разделяют его экстремистскую идеологию.

Террористы, одетые в паранджи для маскировки, прибыли к университету сельского хозяйства в Пешаваре на рикше, ранили охранника, проникли в здание общежития и открыли огонь по находящимся там людям. В здании проживали более 100 студентов, однако большинство из них уехали домой на время религиозного праздника, который отмечается в Пакистане.



