Месседж Евросоюза России при участии Армении

Когда обсуждается, на мой взгляд, столь судьбоносныйвопрос, мы обязаны непременно дать себе отчет – на фоне каких геополитических условий он рассматривается. Говоря о геополитических условиях, я имею в виду некоторое события, имевшие место в последнее время.

Событие 1. Во Вьетнаме, в Дананге 11 ноября т.г. «на полях» конференции стран-членов АТЭС президенты России и США – Владимир Путин и Дональд Трамп подписали беспрецедентное совместное заявление о сотрудничестве в Сирии и ликвидации террористической угрозы и подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ в Сирии. А 17 дней назад в Сочи с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. До начала встречи со своим российским коллегой Эрдоган заявил, что помимо вопроса о Сирии, он с президентом России обсудит и пути урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Отметим, что по окончании переговоров, состоявшихся в Сочи 13 ноября, как передает сайт star.com.tr, лидер Турции фактически признался, что в этом вопросе Москва не собирается оказывать давление на Армению, чего с нетерпением ждали Анкара и Баку. «Мы с господином Путиным обсуждали проблему Нагорного Карабаха. Россия имеет влияние на Армению. Ранее было принято решение относительно 5-и из 7-и оккупированных районов. Мы остановились на том, что эти решения должны быть выполнены: господин Путин настроен положительно, но, как я понял, особых надежд не питает. Мне лично кажется, что его безнадежность связана с отношениями двух стран (Армении и России – ред.)», – сказал Р.Эрдоган.

А неделю назад состоялась встреча в трехстороннем формате — Эрдоган-Роухани-Путин, на которой также обсуждалось сирийское урегулирование. Отмечу, что накануне этой встречи президент России провел телефонные беседы с главами Иордании, Египта, Катара, Саудовской Аравии и Соединенных штатов Америки. Примечательно, что ни с одним из европейских лидеров до саммита Россия-Иран-Турция Владимир Путин не провел ни телефонного разговора, ни обсуждения.

Событие 2. И при таких обстоятельствах 24 ноября т.г. в Брюсселе принимается Совместная декларация саммита «Восточного партнерства», статья 2 которой подтверждает приверженность участников саммита «Восточного партнерства» «укреплению демократии, верховенству права и основным свободам, а также принципам и нормам международного права, поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета всех своих партнеров». Между тем, в отличие от ранее принятых заявлений, деклараций и резолюций международных организаций – при участии Европы и США, в принятом в Брюсселе документе нет ни слова о России. Это означает, что Евросоюз пересматривает свою политику в отношении России.

Примечательно, что в течение этого времени появлялись интересные репортажи и публикации в Euronews и в других авторитетных европейских СМИ, где, в частности, выражалась тревога, что в ряде европейских стран отмечается рост коррупции, и в связи с этим делались ссылки на исследования The Eurobarometer. Для желающих ознакомиться с ними я готов с удовольствием предоставить линки статей, содержащих подобную аналитику.

Вместе с тем давайте вспомним, что в канун Рижского саммита «Восточного партнерства» 2015 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возглавляемое ею правительство с уважением и пониманием принимает решение правительства суверенной Республики Армения о вступлении в ЕАЭС. Спустя два года после этого заявления Ангелы Меркель, в связи с подписанием Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Арменией высокие должностные лица Евросоюза не раз отмечали и даже особо подчеркивали, что ни одно положение подписанного с Арменией Соглашения никоим образом не противоречит обязательствам, взятым нашей страной при вступлении в Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС). Что сие означает? Я убежден, что это означает не что иное, как месседж Евросоюза России при участии Армении о том, что у ЕС нет ни одной непреодолимой проблемы с Россией, и свидетельство тому – подписанное Соглашение с Арменией. Иными словами, придается исключительная важность Республике Армения, ее серьезной внешней политике, в результате которой нашей стране удается проводить тесное и транспарентное сотрудничество с Исламской Республикой Иран, находящейся под санкциями, которые США сейчас еще более ужесточают. Более того, в условиях, когда Армения, будучи связанной союзническими отношениями с Россией, как в рамках ОДКБ, так и ЕАЭС, которая также находится под санкциями со стороны США и Евросоюза, неизменно заявляла о своей готовности тесно сотрудничать и с ЕС.

И подписывая соглашение с Евросоюзом при таком положении дел, казалось бы, мы просто обязаны воспользоваться столь благоприятной для нас ситуацией, которая сложилась исключительно благодаря деятельности Президента и Министерства иностранных дел Республики Армения. Да, именно в результате деятельности Президента РА, поскольку именно он, согласно Конституции, несет ответственность за внешнюю политику нашего государства, которое становится серьезным самостоятельным фактором мировой политики.

Событие 3. Вместе с тем мы становимся свидетелями того, как в области международных отношений Азербайджан, по сути, оказывается вне игры.

Так вот, если мы обратимся к рассматриваемой проблеме выхода Армении из ЕАЭС в этом контексте, то окажется, что поставленный сегодня на обсуждение слушаний Национального Собрания РА вопрос о начале процедуры выхода Армении из ЕАЭС, по меньшей мере, не ко времени. Одновременно отметим, что эта дискуссия, бесспорно, была необходима, поскольку она выявила ресурсы и резервы, которые обусловлены нашим членством в ЕАЭС и которые, увы, по сей день не используются полностью, а в отдельных случаях совершенно справедливо подвергаются критике. Это та реальность, которую мы с вами, оставаясь каждый верен своим убеждениям, в результате широких обсуждений (я не имею в виду лишь свое выступление) должны осознать и четко представить, каким должен быть наш следующий шаг. Шаг, который поможет Армении хотя бы на ступень повысить свою роль в мире в качестве полноправного, полновесного субъекта международных отношений, как минимум, в нашем регионе.

И коль скоро в ходе дискуссии зашла речь о поэзии, завершу свое выступление, словами русского поэта Федора Тютчева, который как никто другой, ярко охарактеризовал Россию.

«Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать –

В Россию можно только верить».

И добавлю слова Дживани – соотечественника нашего Дживана Торосяна… простите, Ширака Торосяна:

«Не повредит плод трудов моих гению твоему». Прислушайтесь.

Спасибо.

* * *

Вместо послесловия. Когда материал был уже готов к печати, случилась приятная неожиданность. Всемирно известный деятель кино, наш соотечественник Артавазд Пелешян удостоил меня чести, подарив свою книгу «Моя Вселенная и единая теория поля» (в переводе на английский) – исключительно интересный труд, имеющий большой научный потенциал и способный совершить революционный прорыв в наших научных представлениях. Невольно подумалось: насколько было бы востребовано, если бы на фоне сегодняшних сложных геополитических процессов наша страна представилась миру со столь солидным трудом, достойным самых выскоих научных наград авторитетных международных организаций планеты Земля. Но первый шаг к этому должны сделать именно мы, презентовав широкому мировому сообществу хотя бы опубликованный на днях сокращенный вариант книги Артавазда Пелешяна под заглавием «My universe and the Peleshan Matrix». Ведь никто кроме нас не сделает этого…

АРТАШЕС ГЕГАМЯН

депутат Национального Собрания РА от Республиканской партии,

сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству

Федерального Собрания Российской Федерации и

Национального Собрания Республики Армения,

председатель партии «Национальное Единение»