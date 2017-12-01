Найден способ оживить фотографии
12:51, 1 Декабрь, 2017
В сети набирает популярность сервис для оживления фотографий под названием Mug Life, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
В приложение встроено несколько режимов: оно сканирует фотографию на наличие лиц, а затем предлагает «оживить» ее мимикой. На выбор предлагается несколько эмоций.
Результат можно сохранить как в виде GIF-изображения, так и в качестве зацикленного видеоролика.
Некоторые пользователи испробовали приложения на популярных мемах.По данным TJ, создатели сервиса — разработчики из США Роб Коэн и Томас Коулз, которые работают в индустрии видеоигр.
Приложение #muglife делает 3D-мемы из фотографии. Вот как это выглядит https://t.co/Pr26gvWmED pic.twitter.com/IX3tZMua0J— Мемепедия (@memepediaRu) 30 ноября 2017 г.
Когда попробовал новое меню #muglife pic.twitter.com/yQPzURRxiT— KFC (@kfcrussia) 30 ноября 2017 г.