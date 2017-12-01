Найден способ оживить фотографии

В сети набирает популярность сервис для оживления фотографий под названием Mug Life, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В приложение встроено несколько режимов: оно сканирует фотографию на наличие лиц, а затем предлагает «оживить» ее мимикой. На выбор предлагается несколько эмоций.

Результат можно сохранить как в виде GIF-изображения, так и в качестве зацикленного видеоролика.

Некоторые пользователи испробовали приложения на популярных мемах.

По данным TJ, создатели сервиса — разработчики из США Роб Коэн и Томас Коулз, которые работают в индустрии видеоигр.