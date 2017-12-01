В Армении началась боевая учеба военнослужащих ЮВО

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующейся в Армении прошел торжественный митинг, посвященный началу зимнего периода обучения. В мероприятиях приняли участие командование и военнослужащие соединения, комиссия из штаба ЮВО, представители дипломатического корпуса, администрации, силовых структур двух стран, ветераны и члены семей военнослужащих.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, представители командования управления военной базы поздравили личный состав с новым учебным периодом, а командиры подразделений поставили приоритетные задачи подчиненным военнослужащим на учебный год. Приглашенные гости в свою очередь поздравили весь личный состав с зимним учебным периодом и обратились с напутственными словами: «О верности своему государству, соблюдению Воинских уставов и Конституции Российской Федерации, а также достойно выполнять свой воинский долг».

Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими архимандрит Андрей Вац провел праздничное богослужение, выступил с напутственными словами перед военнослужащими и окропил весь личный состав военной базы святой водой.

Комплексная комиссия штаба ЮВО в преддверии начала нового учебного периода провела аттестацию соединений, документации, мест несения боевого дежурства, готовность личного состава, экипировки, вооружения и военной техники к проведению занятий по боевой подготовке.

В зимнем учебном периоде военнослужащие российского соединения в Закавказье освоят теоретический курс по огневой, тактической, специальной подготовке, вождению боевых машин и другим дисциплинам. На полевых занятиях на высокогорных полигонах Памбак, Камхуд и Алагяз пройдут занятия по одиночной подготовке, слаживанию в боевых стрельбах отделений и взводов, тактические учения с применением современных комплексов связи, разведки и артиллерии, беспилотной, истребительной и армейской авиации в разведывательных ударных и огневых контурах.

В торжественных мероприятиях приняли участие более 3 тыс. военнослужащих мотострелкового и авиационного соединений Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов.