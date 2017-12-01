Родственники членов экипажа подлодки San Juan просят продолжить спасательную операцию

Власти Аргентины должны пересмотреть свое решение о завершении операции по спасению членов экипажа исчезнувшей подводной лодки San Juan. Такое мнение выразил в четверг отец одного из моряков Луис Таглиапьетра, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Окончательное решение остается за главнокомандующим, которым является президент, и он должен отменить это несправедливое и неоправданное решение", - сказал он в эфире телеканала La Nacion Mas. По мнению Таглиапьетры, власти должны продолжить операцию, поскольку "нет никаких вещественных доказательств, что членов экипажа нельзя спасти".

Он также же назвал необъяснимым решение завершить спасательную операцию спустя всего два дня с момента, когда в зону поиска прибыло судно Sophie Siem. На его борту находится предоставленная США мини-субмарина, предназначенная для спасения экипажа подводных лодок.

Отец еще одного члена экипажа Хорхе Вильярреаль отметил в эфире телеканала Todo Noticias, что на данный момент нет подтверждения ни одной из версий. "В таких случаях я предпочитаю продолжать верить в лучшее", - сказал он.





