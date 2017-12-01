Тигран Торосян считает подписанное с ЕС соглашение беспрецедентным по предоставляемым возможностям

Подписанное 24 ноября в Брюсселе Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Евросоюзом является беспрецедентным для страны – как по своему охвату, так и предоставляемыми реальными возможностями. Как передает «Арменпресс», об этом заявил сегодня в ходе парламентских слушаний представитель центра «Перспективные исследования и инициативы», политолог Тигран Торосян.

По инициативе Постоянных комиссий Национального Собрания Армении по внешним связям и по вопросам европейской интеграции и при содействии армянского филиала фонда «Конрада Аденауэра» сегодня, 1 декабря, проводятся парламентские слушания на тему «Армения-ЕС: всеобъемлющее и расширенное партнерство».

Политолог подчеркнул важность соглашения также в рамках постсоветской трансформации. По словам Т. Торосяна, среди порядка 20 стран в течение минувших 26 лет после распада СССР – это единственный случай, когда происходит интеграция одновременно по двум направлениям.

«Данное соглашение, конечно, предоставляет широкий спектр возможностей, однако одновременно выдвигает серьезные вызовы: нынешняя напряженная геополитическая конкуренция, преодоление возникающих ограничений в одном направлении при осуществлении шагов в другом направлении и пр. Вызовов множество», – отметил политолог.

Т. Торосян указал также, что в этом контексте соглашение может оставаться лишь документом, предоставляющим возможности, если не будут предприняты очень серьезные шаги для выполнения поставленных задач.

«Это касается не только преодоления вызовов, это, пожалуй, одна из самых простых задач. Намного сложнее реализовать те важные цели, которые закреплены в документе», – отметил политолог.

Т. Торосян отметил также важность наличия в соглашении пункта о том, что основой реализации целей являются общие ценности.

«Одна из наших проблем – пересмотр ценностной системы – стала более актуальной. С другой стороны, в соглашении подчеркивается, что одной из основ являются общие интересы. Армения должна приложить огромные усилия для того, чтобы наши интересы полностью стали вопросами и проблемами, входящими в круг интересов Евросоюза», – отметил он.

По словам политолога, соглашение касается не только процесса интеграции, но также и внутриполитической жизни Армении.

Т. Торосян напомнил, что демократия определяется не только наличием документов, а с точностью наоборот: состоявшаяся демократия предполагает серьезные достижения по трем направлениям: законодательное, ценностное и поведенческое.

Т. Торосян подчеркнул важность формулировки по карабахской проблеме в документе. «Принципы урегулирования, конечно, общеизвестны, однако важным является также приверженность ЕС для решения проблемы в рамках данных принципов», – отметил он.

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.

В соответствии с соглашением, стороны привержены укреплению всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества на основе общих ценностей и тесных связей, а также увеличения участия Армении в политике, программах и работах агентств ЕС. Соглашение нацелено на поощрение, поддержание и укрепление мира и стабильности на региональном и международном уровнях, в том числе путем объединения усилий, укрепления безопасности границ для устранения источников напряженности, а также содействия международному сотрудничеству и нормальным отношениям. Увеличится мобильность и контакты между народами разных стран.

В соглашении подчеркивается важность приверженности Армении мирному и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и необходимости как можно скорее достичь этого урегулирования в рамках переговоров сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подчеркивается также необходимость достижения урегулирования на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, в частности, те цели и принципы, которые касаются неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, равных прав и самоопределения народов, которые отражены во всех заявлениях, сделанных в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ после 16-го заседания Совета министров ОБСЕ в 2008 году. Подчеркивается также приверженность ЕС содействовать этому процессу урегулирования.

В качестве общих ценностей в соглашении говорится о соблюдении демократических принципов, верховенства закона, прав человека и основных свобод, отмеченных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и Парижской хартии 1990 года, а также в других соответствующих документах по правам человека, как Всеобщая декларация прав человека ООН и Европейская конвенция о правах человека..

Стороны подтверждают свои обязательства в отношении принципов либеральной рыночной экономики, устойчивого развития, регионального сотрудничества и эффективной многосторонности.