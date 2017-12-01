Император Японии отречется от престола 30 апреля 2019 года

Император Японии Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу Kyodo News.

Старший сын Акихито, Нарухито, взойдет на престол на следующий день, 1 мая.

Такое решение принято в пятницу на заседании совета императорского дома, куда вошли представители законодательной и судебной властей, а также члены семьи монарха. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Ожидается, что правительство официально утвердит решение совета 8 декабря.

В июне этого года парламент Японии принял закон, который позволяет 83-летнему Акихито уйти на покой. Он сам выразил такое желание, сославшись на свой преклонный возраст. При этом законодательство страны не предусматривало возможность отречения императора. Этот случай станет первым за двести лет (последний раз был в 1817 году).