Армения готова покупать газ в любой стране, при условии конкурентной цены

Армения много раз заявляла, что готова покупать газ в любой стране, в том числе – в Иране, при условии конкурентной цены. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь министра энергетики и природных ресурсов Армении Васак Тарпошян.

По его словам, на данный момент иранский газ стоит дороже российского, кроме того, правительство Армении пока не получало от иранской стороны более выгодного, с точки зрения ценовой политики, предложения.

«Перспективы сотрудничества в области поставок газа и электроэнергии рассматриваются в региональном формате, и всегда включены в повестки встреч на различных уровнях»,- сказал пресс-секретарь министра энергетики и природных ресурсов Армении Васак Тарпошян.