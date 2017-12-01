Мэрия Еревана и Европейский инвестиционный банк подписали финансовый договор энергоэффективности

Между мэрией Еревана и Европейским инвестиционным банком подписан договор энергоэффективности. Документ подписали мэр Еревана Тарон Маргарян и вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Гудак. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

На церемонии подписания присутствовал также вице-премьер-министр РА, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян. В рамках договора предусмотрено осуществить работы по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях, в частности детских садах.

В результате будут сокращены финансовые затраты на энергетическое обслуживание общественных зданий, а также выбросы CO2. Для реализации программы энергоэффективности Еревана ЕИБ предоставил кредит в размере 7 млн евро, Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P)- грант в размере 5 млн евро и Зеленый климатический фонда (GCF)- грант в размере 1 млн евро. Отвечая на вопросы журналистов, мэр Еревана Тарон Маргарян подчеркнул, что для мэрии ЕИБ является одним из лучших партнеров, и мэрия готова расширить сотрудничество с банком и в других сферах.

«Подписанное с Европейским инвестиционным банком соглашение о реализации программы по повышению энергоэффективности Еревана является беспрецедентным, поскольку Еревану впервые будет предоставлен несуверенный кредит. Таким образом, Ереван станет первой общиной, получившей кредит от международной организации без государственной гарантии. Это, несомненно, является лучшим доказательством доверия к Еревану со стороны международной организации и, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность нашим партнерам из Европейского инвестиционного банка за доверие и совместную продуктивную работу.

За счет предоставленного кредита в размере 7 млн евро и гранта в 6 млн евро будет капитально отремонтирован ряд муниципальных зданий, реализованы программы, направленные на энергосбережение, а также будет проведено сейсмоусиление зданий. Подчеркивая важность данной программы, мэрия Еревана также будет участвовать в финансировании.

В рамках первого этапа программы будут капитально отремонтированы муниципальные детские сады. Хочу также отметить, что сегодня с банком будет подписано также грантовое соглашение, которое является частью программы, направленной на улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами», - отметил мэр Еревана. Вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Гудак в свою очередь выразив благодарность мэру Тарону Маргаряну за совместную эффективную работу отметил, что Ереван действительно надежный партнер, что дает возможность расширить направления сотрудничества и обеспечить продолжительность инициированных программ.