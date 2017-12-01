Тарон Маргарян встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка

В ходе встречи мэра Еревана Тарона Маргаряна с делегацией, возглавляемой вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилем Гудаком были обсуждены вопросы, связанные с программами, реализуемыми совместно мэрией Еревана и ЕИБ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Придав особую важность этим программам, мэр Тарон Маргарян отметил, что в результате многолетнего сотрудничества мэрии Еревана с Европейским инвестиционным банком в различных сферах продолжают реализовываться важные для Еревана программы.«Сегодня мы подпишем соглашение о реализации программы по повышению энергоэффективности Еревана, которая уникальна не только с точки зрения финансового и экологического положительного воздействия, но и тем, что впервые в истории Еревана будет предоставлен несуверенный кредит. Таким образом, Ереван станет первой общиной, получившей кредит от международной донорской организации без государственной гарантии. Мы выражаем нашу искреннюю благодарность нашим партнерам из Европейского инвестиционного банка и в частности госпоже Виолин Сильвестро, поскольку в результате нашей совместной работы мы сегодня подпишем первый договор о предоставлении несуверенного кредита. Мы благодарны также за вашу готовность в плане софинансирования процесса реформирования общественного транспорта города Ереван - одной из важнейших проблем столицы», - подчеркнул мэр Тарон Маргарян и добавил, что в рамках своих полномочий мэрия Еревана готова обсудить все программы, направленные на благо жителей столицы.Мэр Тарон Маргарян коснулся также грантового соглашения, которое будет подписано сегодня и является частью программы, направленной на улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами.«Благодаря реализации программы по управлению твердыми бытовыми отходами в столице будет решен ряд экологических проблем. Очень важно строительство нового мусорного полигона по соседству с действующей свалкой в Нубарашене, который будет соответствовать европейским стандартам. В рамках программы планируется также закрыть действующие мусорные свалки Нубарашена и Ачапняка. Я убежден, что эта программа также будет реализована в срок и с должным качеством»,-подчеркнул мэр Еревана.Вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Гудак в свою очередь выразив благодарность мэру Тарону Маргаряну и аппарату мэрии за совместную эффективную работу отметил, что двустороннее сотрудничество действительно эффективное, а результаты – удовлетворительные.«Господин мэр, все наши совместно инициированные программы были успешно реализованы. В результате, сегодня Ереван становится первой общиной, которой будет предоставлен кредит от международной донорской организации без государственной гарантии. Это действительно исторический момент и является еще одним доказательством более тесного сотрудничества между ЕС и Арменией. Будьте также уверены в том, что Ереван надежный партнер для банка, и мы готовы принять участие во всех ваших программах, которые направлены на реформирование различных секторов городского хозяйства»,-отметил Вазил Гудак.