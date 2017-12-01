Армения никогда не руководствовалась противопоставлением интересов своих друзей: Ара Баблоян – о соглашении Армении с ЕС

Армения и ЕС пытаются создать новый, современный формат отношений, основанный на прошлом и устремленный в будущее. Как передает «Арменпресс», об этом во время парламенстких обсуждений соглашения Армения-ЕС сказал председатель НС Армении Ара Баблоян.

В своем выступлении он сказал:

“Многоуважаемые послы, уважаемые коллеги, дамы и господа, хотел бы приветствовать эту совместную инициативу Комиссии НС по внешним связям и Комиссии НС по вопросам европейской интеграции – организовать парламентские слушания по соглашению РА – ЕС.

Тема сегодняшних парламентских слушаний актуальна и необходима для нашей политической повестки дня. Они проводятся по свежим следам важного события – подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским Союзом. Если перелистаем нашу историю, увидим множество страниц, связывающих Армению и Европу. Теперь мы хотим создать новую, современную историю наших взаимоотношений, основанную на прошлом и направленную в будущее. У нас есть это желание, потенциал и возможности, а также политическая воля, которая гарантирует новейший процесс сотрудничества между Арменией и Европой. Однако мы не намерены строить и укреплять эти отношения за счет сотрудничества с какой-либо другой страной или структурой. Армения никогда не руководствовалась противопоставлением интересов своих партнеров, тем более друзей. Напротив, мы всегда стремились совмещать эти интересы. Именно в этом заключается особенность, которой наделено наше государство и которое ценится также государствами-партнерами и структурами. Дорогие друзья, символично, что соглашение между Республикой Армения и Европейским Союзом подписано в год 60-летия Римского договора – первого шага к Объединенной Европе.

Как более шести десятилетий назад ряд европейских стран основали уникальный союз, с общими институтами и весомыми ценностями, так и на днях было подписано такое же уникальное соглашение между Республикой Армения и Европейским Союзом – уникальное в том смысле, что подписавшая соглашение с Евросоюзом наша страна своим уникальным историческим, географическим и политическим положением становится мостом между Европейским Союзом и Евразийским Экономическим Союзом.

Подписанное соглашение – серьезная основа для укрепления политического диалога и продолжения экономических и социальных реформ, создания единого армяно-европейского пространства для демократии, благосостояния, стабильности и сотрудничества. ЕС является не только важным торгово-экономическим и политическим партнером, но и обладает богатым опытом законодательно-правового и научно-технического развития. Мы положительно оцениваем перспективы дальнейшего сотрудничества и надеемся углубить деловой диалог с европейскими партнерами. Мы многое можем дать друг другу, и это не торговля, а цивилизованные взаимоотношения и сотрудничество между странами с идентичной системой ценностей.

Уважаемые друзья, Армения придает важное значение системе европейской безопасности, сотрудничая в различных форматах в рамках различных программ. Современная европейская система безопасности основана на своеобразном треугольнике – ЕС, ОБСЕ и НАТО. Причем ОБСЕ самый активный участник урегулирования Арцахского конфликта в лице сопредседательства Минской группы ОБСЕ – единственной структуры с международным мандатом по урегулированию конфликта. С другой стороны, для нас важнейшее значение имеет членство в ОДКБ, являющейся главным гарантом безопасности постсоветского пространства и СНГ. Республика Армения может наилучшим образом сбалансировать сотрудничество с этими двумя системами безопасности, в то же время играя определенную роль в содействии нивелированию существующих между ними проблем. Мы являемся неотъемлемой частью евразийского региона и в то же время Европы. И мы не можем быть безучастны как к евразийским, так и общеевропейским процессам. Как соседи, не имеющие общих границ, как партнеры, способные преодолеть любые расстояния, нам нужно строить прочные и доверительные взаимоотношения, вместе ломая существующие и возможные стереотипы. Мы готовы максимально использовать возможности и инструменты этого сотрудничества. Мы уверены, что сотрудничество между Арменией и Европейским Союзом и его структурами впредь будет еще более углубляться, опираясь на сформировавшиеся добрые традиции и опыт – в интересах мира, стабильного развития и прогресса.

Еще раз приветствую вас и желаю плодотворных дебатов”.