PetroChina обнаружила гигантское нефтяное месторождение на северо-западе Китая

Китайский нефтегазовый гигант PetroChina обнаружил одно из крупнейших мировых месторождений нефти в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Как сообщило в пятницу агентство "Синьхуа", объем геологических запасов сырья в нем составляет 1,24 млрд тонн.

По словам представителя компании Xinjiang Oilfield (региональное подразделение PetroChina) Тан Юна, месторождение было обнаружено в Джунгарском бассейне в районе озера Ма. "К настоящему времени разведано порядка 1,24 млрд тонн геологических запасов нефти, из которых 520 млн тонн являются доказанными", - приводит его слова агентство, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В настоящее время крупнейшим по запасам в Китае является Дацинское нефтегазовое месторождение (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Оно было обнаружено в 1959 году. Запасы нефти в нем составляют около 5,7 млрд тонн.