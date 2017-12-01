Армения станет передовым звеном в деле сближения ЕС и ЕАЭС: вице-премьер Армении

Новое соглашение Армения-ЕС является достижением, которое послужит расширению и углублению отношений между сторонами. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждений в НС Армении сказал вице-премьер Армении, министр по международной экономической интеграции и реформам Ваче Габриэлян.

По его словам, подписанное в Брюсселе 24-го ноября новое соглашение Армения-ЕС является крепким основанием для дальнейших развитий в экономике, демократии, институциональной стабилизации.

Как сказал вице-премьер Армении, министр по международной экономической интеграции и реформам Ваче Габриэлян, все детали соглашения уже были внимательно обсуждены.

«Я могу сказать, что документ полностью совместим с обязательствами Армении, и в рамках этой совместимости будет возможно углублять сотридничество как с ЕС, так и с ЕАЭС»,- сказал вице-премьер Армении, министр по международной экономической интеграции и реформам Ваче Габриэлян.

По его словам, новое соглашение не является торговым, однако в нем есть множество регуляций, относящихся с экономическим отношениям.

«Это означает, что мы говорим не только о демократизации, институциональных реформах и политическом диалоге. Новое соглашение не является торговым, однако в нем есть множество регуляций, относящихся с экономическим отношениям»,- сказал он.

Как сказал вице-премьер Армении, министр по международной экономической интеграции и реформам Ваче Габриэлян, факт, что ЕС впервые подписал соглашение со страной-членом ЕАЭС, дает основания полагать, что имеются предпосылки для сближения этих 2 альянсов. «Армения станет передовым звеном в деле сближения ЕС и ЕАЭС, где впервые состоится попытка внедрить этот формат. В этом аспекте соглашение имеет важное международное значение. Думаю, что благодаря новому соглашению мы будем иметь возмжность для более широкого диалога со странами ЕС. Мы считаем, что это является важным направлением с позиций дальнейшего развития Армении»,- сказал Габриэлян.

В конце он добавил, что Армения считает себя частью как девразийского, так и европейского пространства, двигаясь вперед по принципу «и-и».

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.

В соответствии с соглашением, стороны привержены укреплению всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества на основе общих ценностей и тесных связей, а также увеличения участия Армении в политике, программах и работах агентств ЕС. Соглашение нацелено на поощрение, поддержание и укрепление мира и стабильности на региональном и международном уровнях, в том числе путем объединения усилий, укрепления безопасности границ для устранения источников напряженности, а также содействия международному сотрудничеству и нормальным отношениям. Увеличится мобильность и контакты между народами разных стран.

В соглашении подчеркивается важность приверженности Армении мирному и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и необходимости как можно скорее достичь этого урегулирования в рамках переговоров сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подчеркивается также необходимость достижения урегулирования на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, в частности, те цели и принципы, которые касаются неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, равных прав и самоопределения народов, которые отражены во всех заявлениях, сделанных в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ после 16-го заседания Совета министров ОБСЕ в 2008 году. Подчеркивается также приверженность ЕС содействовать этому процессу урегулирования.

В качестве общих ценностей в соглашении говорится о соблюдении демократических принципов, верховенства закона, прав человека и основных свобод, отмеченных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и Парижской хартии 1990 года, а также в других соответствующих документах по правам человека, как Всеобщая декларация прав человека ООН и Европейская конвенция о правах человека..

Стороны подтверждают свои обязательства в отношении принципов либеральной рыночной экономики, устойчивого развития, регионального сотрудничества и эффективной многосторонности.