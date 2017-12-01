ВОЗ: только 70% людей в мире знают о своем положительном ВИЧ-статусе

Только 70% людей, инфицированных ВИЧ, знают о своем статусе, при этом ВИЧ продолжает оставаться одной из главных проблем общественного здравоохранения; на данный момент известно, что ВИЧ унес жизни более 35 млн человек. Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается в мире 1 декабря, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Согласно оценкам, в настоящее время лишь 70% людей с ВИЧ знают о своем статусе. Остальные 30%, или 7,5 млн человек, нуждаются в получении доступа к услугам ВИЧ-тестирования", - уточняется в сообщении.

По данным ВОЗ, наиболее распространена ВИЧ-инфекция среди групп риска: потребителей инъекционных наркотиков, мужчин, имеющих секс с мужчинами, людей, находящихся в местах лишения свободы. Согласно статистике 2015 года, около 44% новых случаев заражения ВИЧ зафиксировано в группах риска.

"На сегодняшний день он [ВИЧ] унес уже более 35 млн человеческих жизней. В 2016 году от причин, связанных с ВИЧ, во всем мире умерло около 1 млн человек", - говорится в сообщении ВОЗ.

Эксперты отмечают, что растет число случаев распространения ВИЧ через гетеросексуальные контакты.