Армен Ашотян считает, что в деле осуществления положений Соглашения Армения-ЕС важен парламентский контроль

По совместной инициативе Постоянных комиссий Национального Собрания Армении по внешним связям и по вопросам европейской интеграции и при содействии армянского филиала фонда «Конрада Аденауэра» сегодня, 1 декабря, проводятся парламентские слушания на тему «Армения-ЕС: всеобъемлющее и расширенное партнерство».

Как передает «Арменпресс», председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян отметил, что организованное мероприятие имеет 3 цели. Первая цель – старт кампании по общественному уведомлению в связи с подписанным 24 ноября в Брюсселе Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

«Полагаем, что в политической плоскости уведомление общества – важнейшее предусловие для успешной и эффективной работы, поскольку, по словам как представителей правительства РА, так и наших европейских партнеров, основной целью данного документа является улучшение и облегчение жизни граждан РА», – сказал Ашотян.

Второй важнейшей целью, по словам Ашотяна, является вовлечение общества, поскольку гражданское общество РА со своими структурами обладает огромным потенциалом. Как указал глава комиссии НС РА, для повышения эффективности претворения в жизнь положений соглашения важно обеспечить и максимально широкую вовлеченность общества в данных процессах.

Третья важная цель, по словам депутата, касается роли парламента. «Считаю, данное мероприятие можно считать также началом парламентского контроля над реализацией соглашения».

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.

В соответствии с соглашением, стороны привержены укреплению всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества на основе общих ценностей и тесных связей, а также увеличения участия Армении в политике, программах и работах агентств ЕС. Соглашение нацелено на поощрение, поддержание и укрепление мира и стабильности на региональном и международном уровнях, в том числе путем объединения усилий, укрепления безопасности границ для устранения источников напряженности, а также содействия международному сотрудничеству и нормальным отношениям. Увеличится мобильность и контакты между народами разных стран.

В соглашении подчеркивается важность приверженности Армении мирному и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и необходимости как можно скорее достичь этого урегулирования в рамках переговоров сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подчеркивается также необходимость достижения урегулирования на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, в частности, те цели и принципы, которые касаются неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, равных прав и самоопределения народов, которые отражены во всех заявлениях, сделанных в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ после 16-го заседания Совета министров ОБСЕ в 2008 году. Подчеркивается также приверженность ЕС содействовать этому процессу урегулирования.

В качестве общих ценностей в соглашении говорится о соблюдении демократических принципов, верховенства закона, прав человека и основных свобод, отмеченных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и Парижской хартии 1990 года, а также в других соответствующих документах по правам человека, как Всеобщая декларация прав человека ООН и Европейская конвенция о правах человека..

Стороны подтверждают свои обязательства в отношении принципов либеральной рыночной экономики, устойчивого развития, регионального сотрудничества и эффективной многосторонности.