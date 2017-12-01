При стрельбе в университетском кампусе в Пакистане пострадали 11 человек

По меньшей мере 11 человек, в том числе семеро учащихся, пострадали в результате атаки троих неизвестных на кампус сельскохозяйственного университета в пакистанском городе Пешаваре, провинция Хайбер-Пахтунхва, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу телеканал Geo TV.

Как стало известно ранее, нападавшие в масках вошли на территорию кампуса и открыли стрельбу по учащимся. Телеканал утверждает, что с улицы был слышен звук перестрелки и отдельных взрывов. Также, по сведениям газеты Dawn, злоумышленникам удалось проникнуть в студенческое общежитие, однако сколько студентов на тот момент находилось внутри, остается неизвестным.

Вскоре после случившегося на место инцидента прибыли отряды полиции и армии. Идет операция по нейтрализации нападавших. По данным Geo TV, силовикам удалось уничтожить одного из них.