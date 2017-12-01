WP: глава ЦРУ уже начал готовиться к тому, чтобы возглавить Госдепартамент

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео уже начал готовиться к тому, чтобы возглавить Госдепартамент. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

"Помпео спокойно подыскивает себе новый персонал и разбирается в вопросе о том, как можно реорганизовать Госдепартамент так, чтобы он снова начал эффективно работать", - цитирует издание источник в вашингтонской администрации.

Глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли опроверг сведения о том, что готовится скорая замена Рекса Тиллерсона на Помпео на посту госсекретаря, сообщила в четверг начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Однако "Вашингтон пост" настаивает на том, что такой план рассматривается, но пока остается неясным, одобрил ли его президент Дональд Трамп.

Ранее газета The New York Times информировала о том, в Белом доме намерены отправить в отставку Тиллерсона, заменив его на Помпео. ЦРУ, по данным издания, возглавит сенатор Том Коттон (республиканец, от штата Арканзас).



