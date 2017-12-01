Представители бизнеса выражают надежду на значительный прогресс в армяно-израильских торгово-экономических отношениях. В беседе с «Арменпресс» зампредседателя торговой палаты Армения-Израиль Сурен Шахназарян заметил, что уровень торгово-экономических отношений не особо удовлетворительный, однако имеются основания для оптимизма.

«Торговая палата Армения-Израиль прилагает значительные усилия к укреплению торгово-экономических отношений между обеими странами»,- сказал он.

По его словам, по данным на 2016 год объемы экспорта из Армении в Израиль составили 2.5 млн долларов, в обратном направлении - 3 млн долларов.

«В обоих направлениях, в основном, экспотируются драгметаллы. Наблюдается активизация торгово-экономических связей, есть перспективы в области сельского хозяйства, ИТ-отрасли, которые в Израиле развиты наиболее сильно. Мы видим обоюдные перспективы для развития сотрудничества в этих отраслях. Армения интересна для израильских туристов. Для обеих стран туризм представляет интерес»,-сказал зампредседателя торговой палаты Армения-Израиль Сурен Шахназарян.

По его мнению, Армения, в качестве члена ЕАЭС, представляет большой интерес для израильских инвесторов, поскольку им будет удобно работать в Армении.

По поводу ноябрьского визита в Израиль министра ИД Армении Эдварда Налбандяна, зампредседателя торговой палаты Армения-Израиль Сурен Шахназарян сказал, что он имел важное значение в контексте укрепления торгово-экономических отношений между обеими странами. «В вопросах развития бизнеса для израильских инвесторов важны условия спокойной среды и устойчивых дипломатических отношений»,- сказал зампредседателя торговой палаты Армения-Израиль Сурен Шахназарян.

Сюзи Мурадян