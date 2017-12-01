Саманта Пауэр вошла в Отборочную комиссию премии «Аврора»

Выдающаяся специалистка в области решения гуманитарных проблем присоединится к Отборочной комиссии в преддверии Диалогов «Аврора» в Берлине. Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила сегодня, что бывший Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр присоединится к Отборочной комиссии премии «Аврора». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба премии «Аврора».

В качестве нового члена комиссии американский дипломат пополнит ряды ведущих гуманитарных деятелей, правозащитников и бывших глав государств, которые определяют имена будущих получателей премии «Аврора» в размере 1.1 млн долларов.

«Мы очень рады, что госпожа Пауэр вошла в Отборочную комиссию премии «Аврора». За время своей блестящей дипломатической карьеры Саманта Пауэр добилась существенных успехов в области поддержки развивающихся стран и помогла самым уязвимым членам нашего глобального сообщества», – заявил Нубар Афеян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора». – «Для нас большая честь, что специалист со столь ценным опытом в области защиты прав человека по всему миру будет оценивать номинации на премию «Аврора» и тем самым поможет нам определить ее будущее».

Саманта Пауэр была 28-м Постоянным представителем США при ООН. Как член администрации президента Обамы, она стала известна в качестве одного из ведущих национальных специалистов по вопросам внешней политики. До того, как стать постпредом, Пауэр входила в Совет национальной безопасности США в качестве старшего директора по международным отношениям и правам человека, а также советника президента, уделяя особое внимание предотвращению преступлений против человечности, реформе ООН, правам женщин и ЛГБТ, обеспечению свободы вероисповедания и не только. За свою книгу «Проблема из ада: Америка в век геноцида» она была удостоена Пулитцеровской премии, а также получила широкое признание за свои заслуги в области защиты прав человека и демократии. Саманта Пауэр входила в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала TIME и в список 100 ведущих глобальных мыслителей по версии журнала Foreign Policy.

«Премия «Аврора» и ее лауреаты доказывают, что, хотя помнить про трагедии прошлого необходимо, еще важнее знать, что каждый из нас в силах помочь тем, что спасает людей прямо сейчас», – отметила Саманта Пауэр. – «Я весьма горда возможностью присоединиться к Отборочной комиссии премии, которая стремится воздать должное тем, кто жертвует собой ради помощи другим и неизменно находит способ опереться на общечеловеческую доброту и не опустить руки даже в самой тяжелой ситуации».

Помимо Саманты Пауэр, в состав Отборочной комиссии премии «Аврора» входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, правозащитница Хина Джилани, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, основатель «Врачей без границ» Бернар Кушнер, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян и лауреат премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.

Премия «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, вручается уже третий год. На премию «Аврора» – 2018 было прислано 750 заявок из 115 стран. 4 декабря 2017 года Отборочная комиссия премии проведет заседание в Берлине, чтобы рассмотреть полученные номинации. Также в Берлине Гуманитарная инициатива «Аврора» проведет первые в истории Диалоги «Аврора» за пределами Армении под названием «Миллионы в движении: время развития и интеграции». Конференция пройдет 4-5 декабря 2017 года благодаря совместным усилиям Гуманитарной инициативы «Аврора», Фонда «Меркатор», Фонда имени Роберта Боша и инициативы Global Perspectives. Спикеры смогут обсудить масштабы глобального миграционного кризиса и оценить роль разнообразных участников процесса в обеспечении изменений к лучшему.

Имена финалистов премии «Аврора» – 2018 будут объявлены 24 апреля 2018 года, когда весь мир будет вспоминать Геноцид армян 1915 года. Лауреат премии «Аврора», присуждаемой от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, удостаивается гранта в размере 100 тысяч долларов, а также получает уникальную возможность продолжить благотворительную эстафету, номинировав вдохновившие его самого на гуманитарную деятельность организации на награду в размере 1 млн долларов. Итоги третьей ежегодной премии будут подведены в Армении 10 июня 2018 года на специальной церемонии.

О Гуманитарной инициативе «Аврора» (Aurora Humanitarian Initiative)



Международная гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать тем, кто остро нуждается в гуманитарной помощи, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES.

Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна. Инициатива существует второй год и уже привлекла десятки новых доноров и партнеров. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).

Дополнительная информация доступна на сайте www.auroraprize.com