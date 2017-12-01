Трамп впервые зажег огни на рождественской елке у Белого дома

Президент США Дональд Трамп в первый раз зажег огни на рождественской елке, установленной перед Белым домом на лужайке, именуемой Эллипсом. По традиции, вместе с ним в церемонии приняли участие первая леди Меланья и дети американского лидера.

Перед началом церемонии перед собравшимися выступила американская певица и телеведущая Кэти Ли Гиффорд. Вел праздник в этом году американский актер Дин Кэйн. Музыкальное сопровождение обеспечивал инструментальный ансамбль Корпуса морской пехоты.

Традиция зажигать огни на главной рождественской елке страны у Белого дома была заведена еще в 1923 году 30-м президентом США Джоном Калвином Кулиджем и с тех пор ни разу не нарушалась.



