ВМФ Аргентины объявил о прекращении операции по спасению 44 членов экипажа пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Представитель ВМФ Энрике Бальби пояснил, что поиски, продлившиеся более 15 дней, шли вдвое дольше, чем положено для спасательной операции в таких случаях. В то же время он отметил, что пока корабль не будет найден, ВМФ не будет объявлять о гибели экипажа.

При этом отмечалось, что, если подлодке не удалось всплыть, запасов кислорода на ней хватило бы не более, чем на 10 дней.

Поисковая операция на юге Атлантики продолжается, в ней принимает участие больше 12 стран.