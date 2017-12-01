Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Иране

Подземный толчок магнитудой 6,1 зафиксирован в пятницу в восточной части Ирана в 56 км северо-восточнее города Керман, как передает Арменпресс,об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 05:32 мск землетрясения имел координаты 30.71 градуса северной широты и 57.43 градуса восточной долготы. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Кроме того, в 05:43 мск зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,7 с эпицентром в 78 км восточнее Кермана.

По интенсивности сотрясений в эпицентре он оценивается как "очень сильный".

В ноябре в результате землетрясения в Иране погибло больше 500 человек.