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Эрдоган и Меркель провели телефонный разговор


Президент Турции Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу».

В ходе беседы стороны обсудили 2-сторонние отношения и сирийский вопрос.

Президент Турции Эрдоган передал детали состоявшейся 22-го ноября в Сочи 3-сторонней встречи руководителей Турции, ЕФ и Ирана.

 Президент Турции Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили также вопрос сирийских беженцев.

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