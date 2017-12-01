Эрдоган и Меркель провели телефонный разговор
Президент Турции Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».
В ходе беседы стороны обсудили 2-сторонние отношения и сирийский вопрос.
Президент Турции Эрдоган передал детали состоявшейся 22-го ноября в Сочи 3-сторонней встречи руководителей Турции, ЕФ и Ирана.Президент Турции Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили также вопрос сирийских беженцев.
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