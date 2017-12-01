США будут добиваться урегулирования ядерной проблемы КНДР с помощью ООН

США будут "неустанно" добиваться урегулирования ядерной проблемы КНДР с помощью ООН. Об этом заявил в четверг журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис перед встречей с премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, США "и дальше будут предпринимать дипломатические усилия", чтобы убедить Пхеньян отказаться от программ разработки ядерного оружия и средств его доставки. "Я не хочу сказать, что дипломатия не срабатывает, - заметил он. - Мы продолжим работу через Совет Безопасности ООН, будем неустанно следовать по этому пути".

"В то же время наши дипломаты будут выступать с позиции силы, потому что у нас есть военные варианты действий", - добавил Мэттис.

Когда КНДР провела во вторник испытания межконтинентальной баллистической ракеты, глава Пентагона отметил, что Пхеньян продолжает предпринимать попытки создать оружие, которое угрожает миру в регионе и на всей планете.

Осуществленный запуск ракеты стал первым с 15 сентября. До этого на протяжении 75 дней Пхеньян воздерживался от военных провокаций.