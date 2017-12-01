Европейские индексы снизились - 30-11-17

МОСКВА, 1 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.29% и составил 13023.98 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.47% и составил 5372.79 пункта, британский FTSE снизился на 0.90% и составил 7326.67 пункта, российский MICEX снизился на 1.10% и составил 2100.62 пункта, а RTSI снизился на 1.42% и составил 1126.76 пункта.