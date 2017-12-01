Предстоящие новости: 01.12.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 1-го декабря, состоятся парламентские слушания на тему «Армения-ЕС: всеобъемлюще и расширенное партнёрство»..

Сегодня, 1-го декабря, в СК Армении состоится пресс-конференция членов Дисциплинарной комиссии СК Армении.

1-го декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Республиканский центр по предотвращению СПИДа организует мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом.

В Центре европейских исследований ЕГУ состоится представление результатов исследования «Индекс уровня демократии в разрезе прав человека и демократизации». В исследование включены Армения, Грузия, Азербайджан, Россия, Беларусь, Казахстан, Украина, Молдова. В мероприятии примут участие послы, представители международных и общественных организаций.

В ВАБС состоится открытие фотовыставки «Мгновение».

В Союзе кинематографистов Армении сегодня, 1-го декабря, состоится пресс-конференция председателя Союза кинематографистов Армении Арутюна Хачатряна.

В спортзале ЕГУ состоится закрытие Республиканских спортивных игр. Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter