Предстоящие новости: 01.12.2017
Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.
Сегодня, 1-го декабря, состоятся парламентские слушания на тему «Армения-ЕС: всеобъемлюще и расширенное партнёрство»..
Сегодня, 1-го декабря, в СК Армении состоится пресс-конференция членов Дисциплинарной комиссии СК Армении.
1-го декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Республиканский центр по предотвращению СПИДа организует мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом.
В Центре европейских исследований ЕГУ состоится представление результатов исследования «Индекс уровня демократии в разрезе прав человека и демократизации». В исследование включены Армения, Грузия, Азербайджан, Россия, Беларусь, Казахстан, Украина, Молдова. В мероприятии примут участие послы, представители международных и общественных организаций.
В ВАБС состоится открытие фотовыставки «Мгновение».
В Союзе кинематографистов Армении сегодня, 1-го декабря, состоится пресс-конференция председателя Союза кинематографистов Армении Арутюна Хачатряна.