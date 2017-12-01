Соглашение об общей авиационной зоне с ЕС является серьезным, всеобъемлющим документом и хорошим инструментом для развития отрасли, привлечения на армянский рынок новых авиакомпаний. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник управления координации воздушных перевозок ГУГА РА Анна Чобанян.

По ее словам, новое соглашение подтверждает все те положения, которые Армения закрепила в 2013 году принятием политики открытого неба.

«Новое соглашение является не только правовым инструментом для либерализации рынка, но и охватывает всю авиационную отрасль. В Армении будут внедрены все европейские авиационные стандарты, это поможет нам вести переговоры с авиакомпаниями, поскольку соглашение об общей авиационной зоне с ЕС создаст прогнозируемую среду для европейских авиакомпаний»,- сказала начальник управления координации воздушных перевозок ГУГА РА Анна Чобанян.

По ее словам, соглашение не предусматривает никаких коммерческих ограничений для участников рынка, что создает для авиакомпаний уверенность в том, что они смогут работать на армянском рынке в удобной для себя форме и с удобным графиком.

Кроме того, соглашение с ЕС означает, что не будет необходимости подписания 2-сторонних договоров с отдельными странами, поскольку соглашение относится ко всем страанам ЕС.

Конечно, создание столь хороших правовых оснований отнюдь не означает, что на армянский рынок немедленно ринутся все европейские авиаперевозчики.

«Отрасль регулируется соответствующими институтами, есть определенные процедуры, которые уже применяются в европейских странах, они будут адаптированы и в Армении. Речь идет о всех сторонах организации воздушных перевозок, вплоть до предоставления 5-й свободы»,- сказала начальник управления координации воздушных перевозок ГУГА РА Анна Чобанян.

По ее словам, она затрудняется назвать конкретные даты подписания воздушного соглашения, однако подготовительная работа ведется с необычайной скоростью.

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.

В соответствии с соглашением, стороны привержены укреплению всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества на основе общих ценностей и тесных связей, а также увеличения участия Армении в политике, программах и работах агентств ЕС. Соглашение нацелено на поощрение, поддержание и укрепление мира и стабильности на региональном и международном уровнях, в том числе путем объединения усилий, укрепления безопасности границ для устранения источников напряженности, а также содействия международному сотрудничеству и нормальным отношениям. Увеличится мобильность и контакты между народами разных стран.

В соглашении подчеркивается важность приверженности Армении мирному и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и необходимости как можно скорее достичь этого урегулирования в рамках переговоров сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подчеркивается также необходимость достижения урегулирования на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, в частности, те цели и принципы, которые касаются неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, равных прав и самоопределения народов, которые отражены во всех заявлениях, сделанных в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ после 16-го заседания Совета министров ОБСЕ в 2008 году. Подчеркивается также приверженность ЕС содействовать этому процессу урегулирования.

В качестве общих ценностей в соглашении говорится о соблюдении демократических принципов, верховенства закона, прав человека и основных свобод, отмеченных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и Парижской хартии 1990 года, а также в других соответствующих документах по правам человека, как Всеобщая декларация прав человека ООН и Европейская конвенция о правах человека..

Стороны подтверждают свои обязательства в отношении принципов либеральной рыночной экономики, устойчивого развития, регионального сотрудничества и эффективной многосторонности.