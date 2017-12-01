На некоторых дорогах республики – гололед

МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:00 1-го декабря на территории Армении закрытых и труднопроходимых дорог нет.

1-5-го декабря осадков не ожидается.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на дорогах Сотк-Карвачар, в Гаваре, Варденисе, Севане, Чамбараке, на перевале Варденяц - местами гололед. Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 1-е декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.