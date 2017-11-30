Рекс здесь: Трамп ушел от ответа на вопрос о возможной отставке Тиллерсона‍

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона, о которой написали некоторые СМИ.

"Рекс здесь", — как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов, не разъяснив свою позицию.

Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что директор ЦРУ Майк Помпео может заменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, а самого Помпео – сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон, который, по словам источников издания, уже дал понять, что примет такое предложение.

По данным газеты, глава аппарата Белого дома Джон Келли уже разработал "переходный план" и обсудил его с другими высокопоставленными чиновниками. Согласно этому плану, кадровые перестановки должны состояться в конце 2017 года или в самом начале 2018 года.

Вместе с тем отмечается, что пока не известно, одобрил ли этот план Трамп.

Ранее американские СМИ сообщали о разочарованности Трампа в работе госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить эту должность. Среди возможных кандидатов в госсекретари называли постпреда США при ООН Никки Хейли. Госдеп и сам Тиллерсон не раз опровергали информацию о возможной отставке и конфликте главы американской дипломатии и президента.