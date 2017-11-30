На некоторых автодорогах Армении местами наблюдается гололедица

Министерство ЧС Армении сообщает, что 30-го ноября по положению на 20:00 часов в Армении нет закрытых и труднопроходимых дорог.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, ночью 30-го ноября в большинстве регионов ожидаются осадки, после полудня 30-го осадки прекратятся. С 1-4 декабря ожидается погода без осадков.

Исходя из неблагоприятных погодных условий, Министерство ЧС РА призывает водителей ездить исключительно на зимних покрышках.

В Варденяцском перевале, а также в городах Варденис, Севан и Чамбарак Гехаркуникского марза наблюдается гололедица, на территориях Ширакского марза - туман.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.Представлен проект долгосрочной стратегии «Цифровая повестка дня Армении 2030».