Минский саммит стал очередным важным этапом развития ОДКБ: Юрий Хачатуров

Минский саммит стал очередным важным этапом развития ОДКБ. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Белта, об этом заявил сегодня журналистам генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

Он подчеркнул, что «итоги состоявшейся сессии Совета коллективной безопасности и совместного заседания уставных органов ОДКБ стали очередным важным этапом дальнейшего развития организации в качестве международной региональной структуры коллективной безопасности на евразийском пространстве».

Во время сессии президенты обменялись мнениями по широкому кругу актуальных тем мировой и региональной политики. По ряду вопросов, в частности, по сирийскому и нагорно-карабахскому урегулированию, главами государств приняты соответствующие заявления. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял заявление о совместных мерах по укреплению оборонного потенциала стран - членов организации.

Кроме того, на сессии внимание было уделено вопросам укрепления военного сотрудничества как одной из важных составляющих коллективной безопасности в обеспечении суверенитета и территориальной целостности стран ОДКБ.